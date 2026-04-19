Haberler

Bitlis'te dereye düşen beton mikserinin sürücüsü kayboldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'in Tatvan ile Hizan ilçeleri arasındaki kara yolunda kontrolden çıkan beton mikseri dereye düştü. Kaybolan sürücüyü bulmak için AFAD, polis ve jandarma ekipleri dere yatağında arama çalışmalarına başladı.

Bitlis'in Tatvan ile Hizan ilçeleri arasındaki kara yolunda kontrolden çıkan beton mikseri dereye düştü, kaybolan sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı.

Tatvan-Hizan kara yolunun Hazo bölgesinde, E.A'nın idaresindeki beton mikseri kontrolden çıkarak dereye düştü.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ve polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Dalgıç polislerin de yer aldığı ekipler, suda akıntıya kapıldığı değerlendirilen E.A'nın bulunması için dere yatağında çalışma başlattı.

Etkili olan yağışlar nedeniyle deredeki su seviyesinin yükselmesi arama çalışmalarını zorlaştırıyor.

Kaynak: AA / Orhan Alca
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

