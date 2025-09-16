Haberler

Beton Blok Arasında Sıkışan Kedi Yavrusu İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Toroslar ilçesinde, yağmur suyu gideri borusundan geçerek beton bloklar arasında sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerinin 4 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı. Kedi, kurtarılma anında itfaiye ekibinin göğüs kamerasıyla kaydedildi.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde beton blok arasında sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekibince kurtarıldı.

Gözne Mahallesi'ndeki Erol Erdemir'e ait kedi yavrusu, yağmur suyu gideri borusundan geçip beton blok arasında sıkıştı.

Erdemir'in durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Kedinin yerini tespit eden ekipler, darbeli matkap yardımıyla kırdıkları betonun arasındaki yavruyu çıkardı.

Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından kedisine kavuşan Erdemir, ekiplere teşekkür etti.

Kedinin kurtarılma anı, itfaiye ekibinin göğüs kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
Dini değerlere hakaret eden Rock grubunun tüm üyeleri tutuklandı

Savunmaları işe yaramadı! Hakim, "Hepiniz tutuklusunuz" dedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin yeni yıldızından Mourinho'ya olay sözler

Fenerbahçe'nin yeni yıldızından Mourinho'ya olay sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.