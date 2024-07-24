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Beton blok aracın üzerine düştü: 1 ölü, 1 yaralı

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Tayvan'da etkili olan Gaemi Tayfunu'nun neden olduğu fırtına sonucu bir binadan kopan beton bloğun aracın üstüne düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk ağır şekilde yaralandı. Tayvan'da 2 gün resmi tatil ilan edildi.

- Binadan kopan beton blok aracın üzerine düştü: 1 ölü, 1 yaralı

TAİPEİ - Tayvan'da etkili olan Gaemi Tayfunu'nun neden olduğu fırtına sonucu bir binadan kopan beton bloğun aracın üstüne düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk ağır şekilde yaralandı.

Gaemi Tayfunu, Tayvan'da etkisini göstermeye başladı. Hualian şehrinde Gaemi Tayfunu'nun neden olduğu fırtına sonucu bir binanın çatısı uçtu. Çatının uçması sonucu ise yoldan geçen bir aracın üzerine binadan kopan beton blok parçası düştü. Aracın içerisinde üç kişilik bir ailenin bulunduğu ve olayda annenin hayatını kaybettiği, çocuğun ise ağır yaralandığı açıklandı. Baba ise kazadan yara almadan kurtuldu. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, fırtınanın binanın çatısını uçurduğu ve ardından beton bloğun binanın önünde duran aracın üzerine düştüğü görüldü.

Tayvan'da 2 gün resmi tatil ilan edildi

Tayvan'da Gaemi Tayfunu nedeniyle 2 gün resmi tatil ilan edildi. Acil müdahale için ise ülke genelinde 20 binden fazla asker hazır bekletiliyor. Yetkililer, halkı dışarı çıkmamaları konusunda uyarırken, 200'den fazla uçuş iptal edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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