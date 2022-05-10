Betam İşgücü Piyasası Görünümü Raporu: Genel İşsizlik Oranı Yüzde 11,5 Seviyesinde

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM), İşgücü Piyasası Görünümü raporu yayınladı. Buna göre; Türkiye'de mart ayında işsiz sayısı 3 milyon 894 bin olduğu bilgisi yer aldı. Genel işsizlik oranının ise; 0,4 puan artışla yüzde 11,5 seviyesine ulaştı. Kadınların işsizlik oranı ise yüzde 13,9 ile erkek işsizlik oranına göre daha yüksek.

BETAM İşgücü Piyasası Görünümü (Mayıs 2022) raporunu yayınladı. TÜİK verilerinden elde edilen raporda genel işsizlik oranın yükseldiği kaydedilirken, kadınların erkeklere göre daha fazla işsiz bırakıldığı bilgisine yer verildi.

İŞSİZ SAYISI 3 MİLYON 894 BİN

Raporda; elde edilen aylık verilere göre istihdam edilenlerin sayısı Şubat 2022 tarihinden Mart 2022 tarihine 59 bin azalarak 29 milyon 956 bin kişi olarak kaydedildi; işsiz sayısı da 153 bin artarak 3 milyon 894 bine ulaştı. Bu veriler doğrultusunda, işgücü 96 bin artarak 33 milyon 851 bine yükseldi. Bu gelişmelerin sonucunda da Mart 2022 tarihinde işsizlik oranı yüzde 0,4 puan artarak yüzde 11,5 seviyesine yükseldi. BETAM'ın raporunda, TÜİK verilerinden elde ettikleri raporda Şubat 2022 işsizlik oranının yüzde 10,7'den yüzde 11,1 olarak değiştirildiğini de ayrıca belirtildi.

MART AYINDA GENEL İŞSİZLİK ORANI 0,4 PUAN ARTIŞLA 'YÜZDE 11,5' SEVİYESİNE YÜKSELDİ

BETAM raporunda; alternatif işsizlik oranlarında, işgücü arzından yeterince faydalanılamayan çalışan ya da işgücü dışına çıkmış ama aslında çalışmak isteyen ve çalışmaya hazır kişileri ya da potansiyel işgücüne yer verdi.

Buna göre, raporda genel işsizlik oranının Şubat 2022 tarihinden Mart 2022 tarihine 0,4 yüzde puan artarak yüzde 11,5 seviyesine yükseldiğine yer verildi. Potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı ise 0,4 yüzde puanlık artışla yüzde 18,8'e yükseldiği bilgisi yer aldı.

2022 yılında "potansiyel işgücü" seviyesi ocak ayında 55 bin ve şubat ayında 92 binlik azalışın olduğunu ve mart ayında 15 binlik artış kaydedildi.

"Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı" ise Şubat'tan Mart'a yüzde 0,6 puanlık artışla yüzde 15,7'ye yükseldi. İki alternatif işsizlik oranın bileşiminden oluşan "Atıl işgücü oranı" ise yüzde 22,1'den yüzde 22,7'a yükselirken yüzde 0,6 puan arttı.

KADINLAR İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 13,9 İKEN; ERKEK İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 10,3

BETAM'ın raporuna göre; kadın istihdamında son altı aydaki 623 binlik artış mart ayında sona erdi, istihdam seviyesi 271 bin azaldı. İşsiz sayısında ise nisan ayına kıyasla 25 bin artış gerçekleşmesiyle kadın işsizlik oranı 0,5 yüzde puanlık artışla yüzde 13,9'a yükseldi.

Martta erkek istihdamı 212 bin artarken işsiz sayısı da 129 bin kişi artmış, erkek işsizlik oranı yüzde 9,9'dan yüzde 10,3'e yükseldi.