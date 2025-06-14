Beştepe'de güvenlik zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında İsrail-İran çatışması ele alındı

Beştepe'de güvenlik zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında İsrail-İran çatışması ele alındı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. İsrail'in İran'a saldırıları ile başlayan çatışmaların ele alındığı zirveye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan güvenlik zirvesinde, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan çatışmalar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan çatışmalı süreç bütün boyutlarıyla ele alındı.

GÜNDEMDE İSRAİL-İRAN ÇATIŞMALARI VAR

Güvenlik toplantısında İsrail'in bölgede giderek yayılan saldırganlığına ilişkin gelişmeler, çatışmaların sona erdirilmesi için ortaya konan diplomatik çabalar, saldırıların küresel ve bölgesel güvenliğe etkileri ve alınacak tedbirler, Türkiye'nin muhtemel gelişmelere yönelik hazırlıkları değerlendirildi.

KRİTİK İSİMLER KATILDI

Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldı.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ SÜRAT KAZANDI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün çok sayıda ülke lideriyle İsrail-İran çatışmaları gündemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile yaptığı görüşmede İsrail'in İran'a hukuksuz saldırılarını en kuvvetli şekilde telin ettiğini belirterek, İran halkına can kayıpları nedeniyle başsağlığı diledi. Erdoğan ayrıca Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Suriye ve Pakistan liderleriyle de görüştü.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Güncel
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