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Adıyaman'da motosiklet ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da motosiklet ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde motosiklet ile hurda yüklü kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralı sürücüler hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

R.S. idaresindeki 02 AGM 051 plakalı motosiklet Besni-Adıyaman karayolu Taşlıyazı köyü yakınlarında M.E. idaresindeki 31 SN 792 plakalı hurda yüklü kamyonet ile çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler olay yerine çağrılan ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Burak Özmercan
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