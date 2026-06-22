Adıyaman'da motosiklet ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde motosiklet ile hurda yüklü kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralı sürücüler hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
R.S. idaresindeki 02 AGM 051 plakalı motosiklet Besni-Adıyaman karayolu Taşlıyazı köyü yakınlarında M.E. idaresindeki 31 SN 792 plakalı hurda yüklü kamyonet ile çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler olay yerine çağrılan ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Burak Özmercan