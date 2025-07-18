Besni'de Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün bulunduğu otomobil devrildi. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
M.K. idaresindeki 35 AS 061 plakalı otomobil, Besni-Gölbaşı kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Burak Özmercan - Güncel