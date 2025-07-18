Besni'de Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Besni'de Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün bulunduğu otomobil devrildi. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

M.K. idaresindeki 35 AS 061 plakalı otomobil, Besni-Gölbaşı kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Burak Özmercan - Güncel
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