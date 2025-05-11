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Beslenme Topluluğundan Farkındalık Yürüyüşü

Beslenme Topluluğundan Farkındalık Yürüyüşü
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Selçuk Üniversitesi Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu Beslenme Topluluğu, 'Sağlıklı beslen, hareket et ve mutlu yaşa' mottosuyla farkındalık yürüyüşü düzenledi. Öğrenciler, doğada bir araya gelip beslenme farkındalığı oluşturmak için Akşehir'in doğal güzelliklerini keşfetti ve ardından el boyama baskısı yaptı.

Selçuk Üniversitesi Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu Beslenme Topluluğu farkındalık yürüyüşü yaptı.

Akşehir'de "Sağlıklı beslen, hareket et ve mutlu yaşa" mottosuyla düzenlenen. organizasyonda Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu öğrencileri doğada buluştu.

Beslenme Topluluğunun farkındalık yürüyüşünde öğrenciler, Akademik Dağcılık üyeleriyle beslenme farkındalığı oluşturmak için Akşehir'in doğa harikası yerlerine adım attı.

Yürüyüşün ardından öğrenciler, el boyama baskısı yaptı.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel
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