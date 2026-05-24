Batman'da sulama havuzuna düşen çocuk öldü

Batman'ın Beşiri ilçesinde sulama havuzuna düşen 3 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Doğankavak köyünde tarımsal sulama amacıyla kullanılan havuz kenarında oynayan Aydın Ş, dengesini kaybederek havuza düştü.

Bir süre sonra durumu fark eden yakınları tarafından sudan çıkarılan çocuk, Beşiri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aydın Ş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.