Batman'da sulama havuzuna düşen çocuk öldü
Batman'ın Beşiri ilçesinde tarımsal sulama havuzunda oynarken dengesini kaybederek suya düşen 3 yaşındaki Aydın Ş., kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Doğankavak köyünde tarımsal sulama amacıyla kullanılan havuz kenarında oynayan Aydın Ş, dengesini kaybederek havuza düştü.
Bir süre sonra durumu fark eden yakınları tarafından sudan çıkarılan çocuk, Beşiri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Aydın Ş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / İbrahim Toprak