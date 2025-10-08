Beşir Derneği ve Mehir Vakfı'ndan Evlilik Desteği Projesi

Beşir Derneği ve Mehir Vakfı, "Aile Yılı" kapsamında her sene ihtiyaç sahibi 1500 çifti evlendirmek için işbirliği protokolü imzaladı.

ATO Congresium'da düzenlenen imza töreninde konuşan Beşir Derneği Başkanı Fatih Sarıyar, evlilik desteği ve rehberlik adıyla hayata geçirilecek bu projenin ihtiyaç sahipleri genç çiftlerin yuva kurmalarına destek olmayı amaçladığını vurguladı.

Projenin üç temel ayaktan oluştuğunu aktaran Sarıyar, şu bilgileri verdi:

"Birincisi, evlilik öncesi rehberlik; gençlerimize psikolojik, sosyal ve manevi danışmanlık yapmak, evliliğe hazırlık seminerleri ve iletişim eğitimlerinin sunulması. İkincisi, evlendirme desteğidir. Her yıl 1500 ihtiyaç sahibi çiftin evlendirilmesi, çeyiz ve düğün yardımları, toplu nikah merasimlerinin yapılması, deprem ve afet bölgelerinde özel destek projeleri ve gönül coğrafyamızda Gazze'den Balkanlara Türk Cumhuriyetleri'nden Avrupa'ya uzanan bir dayanışma hedeflenmektedir. Üçüncü ise evlilik sonrası rehberliktir. Yılda 5 bin aileye danışmanlık ve kriz çözümü desteği verilmesi, ekonomik planlama ve ebeveynlik, çocuk eğitimi konularında eğitimler sunulması, boşanma riski taşıyan ailelere psikososyal destek sağlanması planlanmaktadır."

Sarıyar, Mehir Vakfı ve Beşir Derneğinin başta deprem bölgesi olmak üzere yurdun dört bir yanında ve yurt dışında gençlere destek olmaya devam edeceğini söyledi.

Mehir Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özdemir de 2026 sonuna kadar Gazze'de gereken sağlıklı ortam sağlandıktan sonra 1000 Filistinli gencin evliliğine destek olacaklarını duyurdu.

Açıklamaların ardından Beşir Derneği ile Mehir Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalandı.