Beşir Derneği, Kurban Bağış Hisselerini 5 Bin Lira Olarak Belirledi

Beşir Derneği, yurt dışında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak kurban bağışı hisse bedelini 5 bin lira olarak belirledi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, önceki yıllarda yapılan kurban organizasyonuyla 4 milyondan fazla aileye ulaşan Beşir Derneği, bu yıl Kurban Bayramı'nda da Afrika, Asya ve Orta Doğu ülkelerinde en zorlu bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine kurban bağışlarını ulaştıracak.

Kesimler, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı denetmenleri ve yerel yetkililerin gözetiminde, İslami usullere uygun şekilde gerçekleştirilecek. Bağışlanan kurban etleri, yetimhaneler ve medreseler başta olmak üzere gerçek ihtiyaç sahiplerine tutanaklarla teslim edilecek.

Filistin'de de kurban kesimi yapmayı planlayan dernek, bölgedeki ambargolar ve insani yardım geçişindeki zorluklar nedeniyle doğrudan "Gazze Kurban Bağışı" şartıyla bağış kabul edemiyorken, bağışçılar, genel kurban bağışlarıyla Filistin'deki kurban kesim organizasyonuna destek olabilecek.

Türkiye'de kurban hisse bedeli de belirlendi

Yurt içinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere de destek olmak amacıyla vekaleten kurban kesim organizasyonu düzenleyen dernek, yurt içi kurban bağışı bedelini 18 bin lira olarak belirledi.

Tarım ve Orman Bakanlığının onayladığı hayvan cinslerinden İslami kurallara uygun kesimler yapılarak elde edilen etler, hijyenik koşullarda paylar halinde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.