Beşinci günde hangi cumhurbaşkanı adayı kaç imza topladı? İnce ve Oğan 100 bini aştı, Perinçek büyük sıçrama yaptı
Güncel Haberler
Seçmenler tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterilecek isimlerin imza toplama yarışı 5. günde de devam etti. Muharrem İnce ve Sinan Oğan 100 bin imzayı aşarak adaylığı garantiledi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise büyük bir sıçrama yaparak 69 bin 207 imza sayısına ulaştı.
Seçmenlerin aday göstereceği Cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci 22 Mart'ta başladı. 11 adayın 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.
YSK tarafından, Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten'in cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları kabul edildi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılarak üçüncü gün adaylıktan çekildi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), imza toplama sürecinde beşinci gün sonuçlarını açıkladı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 111 bin 301, Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise 107 bin 625 imza toplayarak adaylığı garantiledi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise büyük bir sıçrama yaparak 69 bin 207 imza sayısına ulaştı.
Diğer adayların imza sayısı ise şu şekilde:
- Yakup Türkal: 2 bin 838
- Erkan Trükten: 2 bin 33
- Ahmet Özal: 1.361
- İrfan Uzun: Bin 73
- Halil Murat Ünver: 458
- Hilmi Özden: 422
- Davut Turan: 118
100 bin imza toplayıp cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, seçimin sonucuna etki edebilir mi?— Haberler.com (@Haberler) March 26, 2023