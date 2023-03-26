Beşinci günde hangi cumhurbaşkanı adayı kaç imza topladı? İnce ve Oğan 100 bini aştı, Perinçek büyük sıçrama yaptı

Seçmenler tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterilecek isimlerin imza toplama yarışı 5. günde de devam etti. Muharrem İnce ve Sinan Oğan 100 bin imzayı aşarak adaylığı garantiledi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise büyük bir sıçrama yaparak 69 bin 207 imza sayısına ulaştı.

Seçmenlerin aday göstereceği Cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci 22 Mart'ta başladı. 11 adayın 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.

ADAYLIK BAŞVURULARI KABUL EDİLEN İSİMLER

YSK tarafından, Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten'in cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları kabul edildi.

ERBAKAN ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılarak üçüncü gün adaylıktan çekildi.

İNCE VE OĞAN'IN ADAYLIĞI KESİNLEŞTİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), imza toplama sürecinde beşinci gün sonuçlarını açıkladı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 111 bin 301, Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise 107 bin 625 imza toplayarak adaylığı garantiledi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise büyük bir sıçrama yaparak 69 bin 207 imza sayısına ulaştı.

Diğer adayların imza sayısı ise şu şekilde:

Yakup Türkal: 2 bin 838

Erkan Trükten: 2 bin 33

Ahmet Özal: 1.361

İrfan Uzun: Bin 73

Halil Murat Ünver: 458

Hilmi Özden: 422

Davut Turan: 118