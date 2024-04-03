Beşiktaş'taki yangında hayatını kaybeden Binali Çayır ve Ahmet Sever için Pendik'te cenaze töreni düzenlendi

Beşiktaş'taki gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin öldüğü yangında hayatını kaybeden Binali Çayır ve Ahmet Sever için Pendik'te cenaze töreni düzenlendi.

Çayır için Seyit Seyfi Cemevi'nde düzenlenen tören öncesi aile yakınları taziyeleri kabul etti. Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız da cemevine gelerek aileye taziyelerini iletti.

Gece kulübünde barmen olarak çalıştığı öğrenilen Çayır'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Erzincan'a gönderildi.

Yangın sırasında kız arkadaşını arayan Çayır'ın nefes alamadığını ve boğulduğunu söylediği öğrenildi.

Yangında hayatını kaybeden Ahmet Sever için de Pendik Sülüntepe Erenler Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Sever'in cenazesi, burada kılınan namazın ardından Pendik Şeyhli Mezarlığı'nda toprağa verildi.