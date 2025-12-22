Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü davasında duruşma başladı - 1
2 Nisan 2024'te Beşiktaş'ta bir gece kulübünde meydana gelen yangında 29 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından başlayan davanın 12. duruşması, 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada 4'ü tutuklu toplam 22 sanık yargılanıyor.
BEŞİKTAŞ'ta 2 Nisan 2024'te gece kulübünde çıkan yangında 29 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin, aralarında iş yeri sahiplerinin de bulunduğu 4'ü tutuklu 22 sanığın yargılandığı davanın duruşması Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görülüyor. Davanın 12'nci duruşması 27. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nda saat 11.40 sıralarında başladı.
