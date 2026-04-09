Haberler

Beşiktaş'ta polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin gözaltı sayısı 15'e yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik gerçekleşen terör saldırısına ilişkin gözaltına alınanların sayısı 15'e ulaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

Beşiktaş'ta, Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin gözaltına alınanların sayısı 15'e yükseldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma kapsamında bir şüpheliyi daha gözaltına aldı. Çalışmaların devamında bir zanlı daha Kocaeli'de yakalandı.

Gün içerisinde devam eden çalışmalarda bir şüpheli daha yine Kocaeli'de gözaltına alındı.

Böylece hastanede tedavileri devam eden teröristler Onur Çelik ve Enes Çelik ile gözaltına alınanların sayısı 15 oldu.

Şüphelilerden 12'sinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürerken, 2 teröristin tedavilerinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen
Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı

Gözaltındaki Yusuf Güney'le ilgili karar verildi
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

