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Beşiktaş'ta yangında hayatını kaybeden Şivan Dolu son yolculuğuna uğurlandı

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Beşiktaş'taki gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında hayatını kaybeden Şivan Dolu, Sarıyer'de son yolculuğuna uğurlandı.

Beşiktaş'ta 16 katlı binanın altındaki tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangında ölen 29 kişi arasında yer alan Dolu'nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndan alındıktan sonra Sarıyer'deki İmam Hüseyin Cemevi'ne getirildi.

İstanbul Valisi Davut Gül'ün de katıldığı cenaze töreninde merhumun yakınları taziyeleri kabul etti.

Dolu'nun cenazesi, buradaki töreninin ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Beşiktaş Sarıyer Kilyos İstanbul Yaşam Güncel Haberler

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