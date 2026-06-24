Beşiktaş'ta uyuşturucu imalathanesine operasyon; 2 gözaltı

BEŞİKTAŞ'ta bir ikamete ve araca düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ise 234 kilo 220 gram sıvı halde metamfetamin, 17 kilo 20 gr kritstal halde metamfetamin, 6 kilo 100 gr tolien maddesi ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Beşiktaş'ta uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüten polis ekipleri, dün belirlenen bir adrese ve araca baskın yaptı. Yapılan baskında 2 şüpheli gözaltına alınırken 234 kilo 220 gram sıvı halde metamfetamin, 17 kilo 20 gram kritstal halde metamfetamin, 6 kilo 100 gram tolien maddesi ele geçirildi. Operasyon anları ise polis kamerasına tarafından kaydedildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı