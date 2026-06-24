Haberler

Beşiktaş'ta uyuşturucu imalathanesine operasyon; 2 gözaltı

Beşiktaş'ta uyuşturucu imalathanesine operasyon; 2 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'ta bir ikamet ve araca düzenlenen narkotik operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 234 kg sıvı, 17 kg kristal metamfetamin ve 6 kg tolien maddesi ele geçirildi.

BEŞİKTAŞ'ta bir ikamete ve araca düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ise 234 kilo 220 gram sıvı halde metamfetamin, 17 kilo 20 gr kritstal halde metamfetamin, 6 kilo 100 gr tolien maddesi ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Beşiktaş'ta uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüten polis ekipleri, dün belirlenen bir adrese ve araca baskın yaptı. Yapılan baskında 2 şüpheli gözaltına alınırken 234 kilo 220 gram sıvı halde metamfetamin, 17 kilo 20 gram kritstal halde metamfetamin, 6 kilo 100 gram tolien maddesi ele geçirildi. Operasyon anları ise polis kamerasına tarafından kaydedildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda konuşuyor

Günlerdir konuşulan iddiaları doğruladı: Devam edeceğiz
CHP'den istifa eden Nimet Özdemir AK Parti Grup Toplantısı'nda! Dudaklarından iki cümle döküldü

AK Parti rozeti takacak! Dudaklarından iki cümle döküldü

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'dan büyük bomba! Süper Lig'de tarihi takas, İsmail Kartal onayı verdi

Vedat'ın ardından bir bomba daha! Süper Lig'de tarihi takas

Maç bitince tribüne koşup dudaklarına yapıştı

Maç bitince tribüne koşup dudaklarına yapıştı
New York Times'tan Milli Takım'a sert eleştiri: Tarihin en büyük bilet israfı

Milli Takım'a zehir zemberek eleştiri: Tarihin en büyük bilet israfı
WhatsApp’ta bir dönem resmen kapandı! 7 yıl sonra CEO değişikliği

WhatsApp’ta bir dönem kapandı!
Gezep'in ipi neden çekildi? İşte Taşacak Bu Deniz'deki ayrılığın perde arkası

Gezep'in ipi neden çekildi? İşte sürpriz ayrılığın perde arkası
Fransa'da tarihin en sıcak günü! 40 kişi boğularak hayatını kaybetti

Böylesi hiç görülmedi! Cehennemi yaşayan ülkede bilanço ağırlaşıyor
Sapkınlıkta son nokta! Metrelerce yükseklikte komşusunu gözetledi

Bu artık son nokta! Ne yaptığını öğrenince sinirden çıldıracaksınız