Beşiktaş'ta Trafik Kazası: İki Motosiklet Kafa Kafaya Çarpıştı

Beşiktaş'ta ters yönde giden bir motosiklet sürücüsü, karşı yönden gelen diğer motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Kazada bir kişi ağır yaralandı, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

BEŞİKTAŞ'ta motosikletle ters yönde seyreden Mehmet Cemil Ç., karşı yönden gelen Abdülkadir B.'nin kullandığı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Mehmet Cemil Ç. ve arkasında oturan Ali H. ile Abdülkadir B. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 3 Ağustos Pazar günü saat 23.00 sıralarında Arnavutköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kuruçeşme istikametine 34 EEP 137 plakalı motosikletle caddede ilerleyen Abdülkadir B. ile Ortaköy istikametine doğru ters şeritten gelen 34 KSZ 670 plakalı motosiklet sürücüsü Mehmet Cemil Ç. kafa kafaya çarpıştı. Kazada Abdülkadir B. ve Mehmet Cemil Ç. ile arkasında oturan Ali H. yere savruldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polisi gibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

TERS YÖNDEN GELİP KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Kazada hafif yaralanan sürücü Abdülkadir B. ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne, diğer sürücü Mehmet Cemil Ç. ve arkasındaki Ali H. ise ağır yaralı olarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücülerden Abdülkadir B.'nin yapılan muayenesinde alkollü olmadığı tespit edildi. Diğer sürücü ve arkasındaki ise hastanede tedavisini sürdüğü öğrenildi. Diğer yandan polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak rapor tuttu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
