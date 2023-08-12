Beşiktaş'ta Tadilat Halindeki Bina Çöktü, Bir Kişi Göçük Altında Kaldı

Beşiktaş Kuruçeşme Mahallesi'nde tadilat halindeki 3 katlı bir binanın duvarında kısmi çökme meydana geldi. Bir kişinin göçük altında kaldığı belirtilen olayda, itfaiye ve AFAD ekipleri çalışmalara devam ediyor.

Beşiktaş Kuruçeşme Mahallesi, Arnavutköy Caddesi üzerinde tadilat halindeki 3 katlı binanın duvarında kısmi çökme meydana geldi. Bir kişinin göçük altında kaldığı belirtilen olayda, itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürürken olay yerine AFAD ekipleri de intikal etti. Çöken binanın olduğu alanda hassas burunlu köpek arama yapıyor.

Öte yandan olayı gördüğünü ifade eden Ersan Ömür isimli vatandaş, biz burada teknelerin önünde otururken birden gürültü çıktı. Buraya geldik işçilerden birisinin yaralandığını gördük. Bir tanesi de taşların arasından çıktı. Daha sonra ortalık karıştı birden ses gelmeye başladı enkazdan. Orada canlı olduğunu içeride bir kişi olduğunu işçilerin başındaki adam bize söyledi. Bir kişi aşağıda da o kim dedik 'mimar dediler'. Daha sonra ekipler arandı onlar çalışmaya başladı. İçeride bir kişi duruyor. Toz bulutu oluştu" dedi. - İSTANBUL