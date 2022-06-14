Beşiktaş'ta sokak ortasında cinsel ilişkiye giren kadın, dizi oyuncusu çıktı - Haberler

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Beşiktaş'ta sokak ortasında cinsel ilişkiye giren kadın, dizi oyuncusu çıktı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Geçtiğimiz günlerde İstanbul Beşiktaş'ta gece vakti sokak ortasında arabanın üzerinde cinsel ilişkiye giren çiftin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Olayın yankıları sürerken emniyet ekiplerince yapılan çalışmada cadde ortasında ilişkiye girenlerin oyuncu Zeynep S. ile otel işletmecisi Ahmet E. K. olduğu tespit edildi.

Beşiktaş'ta sokakta otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye giren ve kendilerini uyaran kişiye hakaret eden çift gözaltına alındı. Kadının oyuncu Zeynep S., erkeğin ise otel işletmecisi Ahmet E. K. olduğu öğrenildi.

VATANDAŞLAR CEP TELEFONU İLE KAYDETTİ

Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi'nde geçen cumartesi saat 04.50 sıralarında park halindeki otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye giren çift, çevredekiler vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. O sırada çift, kendisini uyaranlara tepki gösterdi.

Beşiktaş'ta sokak ortasında cinsel ilişkiye giren kadın, dizi oyuncusu çıktı

DİZİ OYUNCUSU ÇIKTI

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine konuyla ilgili inceleme başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda cadde ortasında ilişkiye girenlerin oyuncu Zeynep S. ile otel işletmecisi Ahmet E. K. olduğu tespit edildi.Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 'Hayasızca hareket etmek' suçundan işlem başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Beşiktaş Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

corci:

arabanın sahibi dava açmalı

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