Beşiktaş'ta silahlı saldırıda ölen Umut Andık'ın cenazesi Adli Tıp'tan alındı

Beşiktaş'ta motosikletle bir eğlence mekanının önünden geçen 2 kişiden birinin açtığı silahlı saldırıda başından vurularak hayatını kaybeden Umut Andık'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan ailesi tarafından alındı. Andık'ın cenazesinin Perşembe günü memleketi Batman Sason'da toprağa verileceği öğrenildi.

Olay, saat 03.50 sıralarında Kuruçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir eğlence mekanının önünden motosikletle geçen 2 kişiden biri, mekana silahla ateş açtı. Saldırıda eğlence mekanının kapısında bekleyen Umut Andık, başına isabet eden mermiyle ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ulus'taki özel bir hastaneye kaldırılan Andık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, eğlence mekanının merdivenlerine 2 merminin isabet ettiğini belirledi.

CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

Umut Andık'ın cenazesi olayın ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Andık'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan ailesi tarafından öğle saatlerinde teslim alındı. Andık'ın cenazesinin Perşembe günü memleketi Batman Sason'da toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı