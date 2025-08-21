Beşiktaş'ta Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Beşiktaş'ta Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ta genç bir üniversite öğrencisinin iki ay önce satın aldığı otomobili, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Hasan YILDIRIM-Doğan Can CESUR/İSTANBUL, BEŞİKTAŞ'ta seyir halindeki otomobil bilinmeyen nedenle alev alev yandı. Aracı yanan üniversite öğrencisi Efehan Çoban "Hayalimdeki arabaydı. İlk arabam. 2 ay önce almıştım" dedi. Otomobilin yanma anı ise cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, Türkali Mahallesi Nüzhetiye Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Efehan Çoban'ın kullandığı otomobilden dumanlar çıkmaya başladı. Birden alev alan araç yanmaya başladı. Çantasını alarak dışarı çıkan sürücü, alev alev yanan otomobile yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. İhbar edilmesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Alevler nedeniyle park halindeki bir otomobilde de hasar oluştu. Araç kullanılamaz hale geldi. Otomobilin alev alev yanması cep telefonu ile görüntülendi.

'2 AY ÖNCE ALMIŞTIM, İLK ARABAMDI'

Efehan Çoban "Arabayla seyir halindeydim. Bir anda akü tarafından kaportanın etrafından duman başladı. Ben de çantamı ve telefonumu alarak arabadan çıktım. Sonra yangın söndürme tüpüyle müdahale ettim. İtfaiyeyi aradım. Ama aracın son hali bu. Hayalimdeki arabaydı. İlk arabam. 2 ay önce almıştım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı

Türkiye'den gündem yaratacak İsrail kararı! Tam kısıtlama getirildi
Mansur Yavaş'ı kahredecek iddia! Özgür Özel, İmamoğlu'nun alternatifini buldu

Yavaş'ı kahredecek iddia! Özel, İmamoğlu'nun alternatifini buldu
Komisyonda başlayan 'Kürtçe' tartışması büyüyor! DEM Parti'den tepki var

Komisyonda başlayan "Kürtçe" krizi büyüyor! DEM'den tepki var
Konserde skandal: Genç kız evlilik teklifini reddetmesine rağmen zorla yüzük taktılar

Evlilik teklifini reddetmesine rağmen zorla yüzük taktılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transferde mutlu son! Fener'in yeni yıldızı bugün İstanbul'a geliyor

Transferde mutlu son! Fener'in yeni yıldızı bugün İstanbul'a geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.