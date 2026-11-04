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Beşiktaş'ta sağanak sonrası Zincirlikuyu'daki alt geçidi su basınca yol trafiğe kapatıldı

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Beşiktaş'ta sağanak sonrası Zincirlikuyu'daki alt geçidi su basınca yol trafiğe kapatıldı Haber Videosunu İzle
Beşiktaş'ta sağanak sonrası Zincirlikuyu'daki alt geçidi su basınca yol trafiğe kapatıldı
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Beşiktaş'ta etkili olan sağanak, Zincirlikuyu'daki alt geçidin su altında kalmasına neden oldu. Ekipler suyu tahliye etmek için çalışma başlatırken Nispetiye Caddesi'ni Barbaros Bulvarı'na bağlayan alt geçitte yol trafiğe kapatıldı.

Beşiktaş'ta etkili olan sağanağın ardından Zincirlikuyu'daki alt geçidi su bastı. Ekipler suyu tahliye etmek için çalışma başlatırken yol trafiğe kapatıldı.

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan sağanak yağış, kentte hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bugün etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı yollar göle dönerken Nispetiye Caddesi'ni Barbaros Bulvarı'na bağlayan alt geçidi su bastı. Ekipler, suyu tahliye etmek için çalışma başlatırken yol trafiğe kapatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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