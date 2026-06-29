Beşiktaş'ta polis noktasında bariyeri kırdı; sürücünün kaçmaya çalıştığı anlar kamerada

BEŞİKTAŞ'ta kullandığı araçla polis noktasındaki güvenlik bariyerini kıran M.D. (25), polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Yakalanacağı sırada polis ekiplerine direndiği öne sürülen sürücü gözaltına alındı. M.D., çıkarıldığı mahkemece 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklandı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 14 Haziran Pazar günü saat 04.30 sıralarında Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.D. yönetimindeki araç, polis noktasında bulunan güvenlik bariyerini kırdı. Olayın ardından polis ekipleri aracı durdurmak istedi. Sürücü yapılan 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa süre sonra durdurulan sürücü yakalanacağı sırada görevlilere direnerek hakaretlerde bulundu. Polis bu sırada 'Aşağı in', 'Yat yere' diyerek sürücüye müdahale etti.

BARİYERİ KIRIP KAÇMAYA ÇALIŞTI

Ekiplerin müdahalesiyle gözaltına alınan M.D., emniyete götürüldü. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D., sevk edildiği mahkemede 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı