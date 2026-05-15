Beşiktaş'ta otomobilin çarptığı polis yaralandı
Dolmabahçe Sarayı önünde trafik akışını yöneten kadın polis memuru Ş.A'ya, M.K. yönetimindeki otomobil çarptı. Ağır yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı, sürücü gözaltına alındı.
Dolmabahçe Sarayı önünde yaya olarak trafik akışını yöneten polis memuru Ş.A'ya, Beşiktaş yönüne dönmek isteyen M.K. hakimiyetindeki otomobil çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan polis memuru, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurunun ameliyata alındığı öğrenildi.
Otomobil sürücüsü M.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş