Beşiktaş'ta Minibüste Yangın Çıktı

BEŞİKTAŞ'ta TEM Otoyolu üzerinde seyir halindeki minibüsün motor kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, saat 19.00 sıralarında TEM Otoyolu Beşiktaş Mevkii'nde çıktı. Edinilen bilgiye göre Esat Y. idaresindeki seyir halindeki minibüsün elektrik aksamında bilinmeyen bir nedenle arıza meydana geldi. Arızanın ardından motor kısmından yükselen alevler kısa sürede büyüyerek minibüsün ön kısmını sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangın nedeniyle otoyolda trafik akışı kısa süreliğine kontrollü olarak sağlandı. Minibüsün yandığı anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.