BEŞİKTAŞ'TA MANKENİ DARBEDEN ESKİ SEVGİLİYE 7 AY 15 GÜN HAPİS

BEŞİKTAŞ'ta bir gece kulübünde eğlenmeye giden manken Gizem Akbaş'ı tekme ve yumruklarla darbettiği iddiasıyla eski sevgilisi Mücahit İsmail Ayta ile tehditle suçlanan arkadaşı Muhammed Emre Balcı'nın yargılandığı davada karar çıktı. Gizem Akbaş'ı yumrukladığı iddia edilen eski sevgilisi Ayta "Kasten yaralama" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, "Tehdit" suçundan da cezalandırılmaları istenen her iki sanık hakkında ise beraat kararı verdi. Duruşma sonrasında Gizem Akbaş sanığın yeterli cezayı almadığını söyleyip ağlarken, destek için yanında bulunan avukat Demet Tanrıverdi Keskin, "7 ay ceza verilen kişi, 7 gün bile yatmayacak. İnfazda önleyici tedbirler alınması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

İstanbul 27.Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, şikayetçi Gizem Akbaş katıldı. Tutuksuz sanıklar Mücahit İsmail Ayta ve Muhammed Emre Balcı ise duruşmaya katılmadı.

Gizem Akbaş'ın avukatı Nuray Ünal, kovuşturmanın genişletilmesini talep ederek "Eylemin önceki aşaması dikkate alınarak adam öldürmeye teşebbüs olarak değerlendirilmesini, dosyaya ağır ceza mahkemesinin bakmasının gerektiğini düşünüyoruz. Karar verilecekse üst hadden cezalandırılmasını ve indirim uygulanmamasını talep ederiz" dedi. Avukat Gökhan Çantaoğlu da müvekkilinin saldırıya uğradığını, olayın kadın cinayetleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini, adli tıp raporunun yetersiz olduğunu belirtti. Gizem Akbaş da avukatlarının beyanlarına katıldığını ve şikayetinin devam ettiğini söyledi. Sanık avukatları ise tehdit suçunun oluşmadığını, kasten yaralama suçuna ilişkin haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını ve lehe indirimlerin uygulanmasını talep ettiler.

KARAR ÇIKTI

Mahkeme, sanıklar hakkında "Birden fazla kişiyle tehdit" suçundan yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatlerine karar verdi. Sanık Mücahit İsmail Ayta "Kasten yaralama" suçunu işlediği sabit olduğu gerekçesiyle takdiri indirim uygulanarak 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın tekrar suç işlemeyeceği konusunda olumlu kanaat oluşmadığından cezada erteleme uygulamadı.

"7 AY CEZA ALDI 7 GÜN BİLE YATMAYACAK"

Duruşma çıkışında Gizem Akbaş ve avukatları adliyenin önündeki meydanda basın açıklaması yaptılar. Akbaş'a destek için gelen avukat Demet Tanrıverdi Keskin, Avukat Keskin, "Gizem uğradığı şiddetten dolayı mağdur oldu, kamera kayıtlarına yansıyan çok yoğun bir şiddet var. 7 ay bir ceza aldı sanık, tehditten ise beraat etti. Ancak Türkiye'de temel sorun infazın olmaması. 7 ay ceza verilen kişi, 7 gün bile yatmayacak. İnfazda önleyici tedbirler alınması gerektiğini düşünüyorum" dedi. Gizem Akbaş ise "Yaşadığım sonrası aldığım darbe, kamera görüntülerine zaten yansımaktadır. Ama hiçbir şekilde ceza almadı ve adli tıp kurumunun verdiği raporda da, şu an hiç iyi değilim" dedikten sonra ağladı. Akbaş'ın avukatı Nuray Ünal ise kararı sindiremediklerini belirterek itirazda bulunacaklarını ifade etti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında 16 Temmuz 2021 akşamı gerçekleşti. Şüpheli Mücahit İsmail Ayta, eğlenmeye giden eski sevgilisi Gizem Akbaş'ı lavabodan çıkmasının ardından saldırarak yumruk ve tekmelerle darp etti. Mücahit İsmail Ayta'nın, Gizem Akbaş'ı darp ettiği anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Karakolda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Mücahit İsmail Ayta ise olayın kamuoyunda gündeme gelmesi sonrasında yeniden karakola çağırıldı. İfadesi alınan Ayta, çıkarıldığı hakimlikçe "Kasten yaralama" suçundan 22 Temmuz'da tutuklandı. Hazırlanan iddianamede, Gizem Akbaş'ın olay günü arkadaşıyla eğlenmeye gittiği, Mücahit İsmail Ayta'nın arkadaşı Muhammed Emre Balcı ile eğlence mekanına gittiği anlatıldı. Bir ara arkadaşıyla lavaboya giden şikayetçi Gizem Akbaş'ın arkadaşının çıkmasını beklerken sanıklar Mücahit İsmail Ayta ve Muhammed Emre Balcı'nın önünde durdukları, tehditkar bir tavır sergileyerek Akbaş'a gitmesini yoksa kötü şeyler olacağını" söyledikleri anlatıldı. Şikayetçi Gizem Akbaş'ın karşı çıkması üzerine şüpheli Mücahit İsmail Ayta'nın yüzüne yumruk attığı, yere fırlattığı ve saçından çekerek darp ettiği kaydedildi. İddianamede, Gizem Akbaş'ın basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte yaralandığı, şüpheli Ayta'nın "Seni öldüreceğim" diyerek tehdit ettiği de belirtildi. Sanık Mücahit İsmail Ayta hakkında "Birden fazla kişiyle birlikte tehdit" ve "Basit yaralama" suçlarından toplam 2 yıl 4 aydan 6 yıla kadar hapsi istenirken, sanık Muhammed Emre Balcı'nın ise "Birden fazla kişiyle birlikte tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi talep edildi. Mahkeme, iddianameyi kabul kararıyla birlikte şikayetçiye yönelik kesin darp rapor alınmadığı gerekçesiyle 9 gün kalan tutuklu kalan Mücahit İsmail Ayta'nın tahliyesine karar verdi.