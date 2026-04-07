Teröristlerin saldırı öncesi hazırlığı kamerada

Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde çıkan çatışmadan önce şüphelilerin saldırı öncesi hazırlığı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu plazanın önünde meydana geldi. Uzun namlulu silahlarla gelen 3 saldırgan güvenlik tedbiri alan polislere saldırı düzenledi. Polis ekiplerinin karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada saldırganlardan 1'i öldürülürken, 2 saldırgan yaralı olarak etkisiz hale getirildi. 2 polis ise hafif yaralandı.

TEDAVİ ALTINA ALINAN SALDIRGANLARIN SORGUSU SÜRÜYOR

Saldırı sırasında 1 saldırgan öldürülürken 2 şüpheli yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan saldırganlarının sorgularının sürdüğü öğrenildi. Öte yandan saldırıyla ilgili olduğu tespit edilen 3 kişi daha olay yerine yakın bölgede gözaltına alındı. Olaya ilişkin gözaltındaki şüpheli sayısı 5'e yükseldi.

Ölü olarak ele geçirilen Yunus E. S.’nin dini istismar eden terör örgütüyle irtibatı olduğu, yaralı olarak ele geçirilen Onur Ç. ve Enes Ç. isimli diğer iki teröristin kardeş olduğu ve Onur Ç.’nin uyuşturucu kaydı bulunduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİLERİN SALDIRI ÖNCESİ HAZIRLIĞI KAMERADA

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin saldırı öncesi beyaz otomobil ile olay yerine geldikleri ve hazırlık yaptıkları anlar yer aldı.

ARAÇLAR DİDİK DİDİK İNCELENDİ

Öte yandan; saldırganların Kocaeli İzmit'ten geldiği otomobil ile olayın ardından bölgedeki bir inşaata kaçtığı öğrenilen 3 şüphelinin kullandığı hafif ticari araç, olay yeri inceleme ekipleri tarafından detaylı şekilde incelendi. Araçlar incelemelerin ardından çekiciyle emniyet otoparkına götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı