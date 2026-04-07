Teröristlerin saldırı öncesi hazırlığı kamerada

İsrail Konsolosluğu önünde çıkan çatışmada 3 saldırgan uzun namlulu silahlarla polise saldırdı. Olayda 1 saldırgan öldürüldü, 2'si yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Saldırıyla ilgili toplamda 5 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin saldırı öncesi hazırlıklarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde çıkan çatışmadan önce şüphelilerin saldırı öncesi hazırlığı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu plazanın önünde meydana geldi. Uzun namlulu silahlarla gelen 3 saldırgan güvenlik tedbiri alan polislere saldırı düzenledi. Polis ekiplerinin karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada saldırganlardan 1'i öldürülürken, 2 saldırgan yaralı olarak etkisiz hale getirildi. 2 polis ise hafif yaralandı.

TEDAVİ ALTINA ALINAN SALDIRGANLARIN SORGUSU SÜRÜYOR

Saldırı sırasında 1 saldırgan öldürülürken 2 şüpheli yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan saldırganlarının sorgularının sürdüğü öğrenildi. Öte yandan saldırıyla ilgili olduğu tespit edilen 3 kişi daha olay yerine yakın bölgede gözaltına alındı. Olaya ilişkin gözaltındaki şüpheli sayısı 5'e yükseldi.

Ölü olarak ele geçirilen Yunus E. S.’nin dini istismar eden terör örgütüyle irtibatı olduğu, yaralı olarak ele geçirilen Onur Ç. ve Enes Ç. isimli diğer iki teröristin kardeş olduğu ve Onur Ç.’nin uyuşturucu kaydı bulunduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİLERİN SALDIRI ÖNCESİ HAZIRLIĞI KAMERADA

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin saldırı öncesi beyaz otomobil ile olay yerine geldikleri ve hazırlık yaptıkları anlar yer aldı.

ARAÇLAR DİDİK DİDİK İNCELENDİ

Öte yandan; saldırganların Kocaeli İzmit'ten geldiği otomobil ile olayın ardından bölgedeki bir inşaata kaçtığı öğrenilen 3 şüphelinin kullandığı hafif ticari araç, olay yeri inceleme ekipleri tarafından detaylı şekilde incelendi. Araçlar incelemelerin ardından çekiciyle emniyet otoparkına götürüldü.

İlgili Haberler
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahimÖldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim
Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'ın tanıdığı sürenin bitimine saatler kala İsrail basını olası senaryoları yazdı

Zaman daralırken İsrail basını olası senaryoları yazdı
Trump'ın 'İran medeniyeti bu gece yok olacak' tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Trump'ın tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan jet açıklama
Trump 'İran bu gece yok olacak' dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi

Trump "Yok olacaklar" dedi, İran'dan aynı sertlikte yanıt geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tayfun Blok-4 füzesini imza

İmzayı attı! Dosta güven düşmana korku salan görüntü

Kadın öğretmenin videosunu izleyenler Bakan Tekin'i etiketledi

Videoyu izleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor

Baba hastanede, oğul camide! Ahmet Tatlıses’e kelepçe engeli

Baba hastanede, oğul camide! Ahmet Tatlıses’e kelepçe engeli
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan ünlülerden 6'sı serbest, 3'ü ise...
Uğurcan Çakır'dan Galatasaray taraftarına üçlü

Uçaktan iner inmez ilk iş olarak bakın ne yaptı

Kadın öğretmenin videosunu izleyenler Bakan Tekin'i etiketledi

Videoyu izleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor

Genç kadın, tesadüfen duydukları karşısında şoke oldu: Ahlaki değerlerimiz çökmüş

Tesadüfen duydukları şoke etti: Ahlaki değerlerimiz çökmüş
Baba ve oğlun vahşice öldürüldüğü davada ilk duruşma: 4 sanık tahliye edildi

Yanmış cesetleri kamyonette bulunmuştu! İtiraf geldi