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Beşiktaş'ta iş yerinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Beşiktaş Türkali Mahallesi'nde bir iş yerinin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zorlu müdahalesiyle söndürüldü. Çevredeki vatandaşlar tahliye edilirken, yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Beşiktaş'ta, bir iş yerinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Türkali Mahallesi Abbasağa Çıkmazı Sokak'ta bulunan tek katlı iş yerinin deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredeki binalarda oturan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı.

Polis ekipleri caddeyi ve sokağı trafiğe kapatıp, güvenlik önlemleri aldı.

İtfaiye ekipleri, sokakların dar olması nedeniyle müdahale etmekte zaman zaman zorlandığı yangını söndürdü.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca
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