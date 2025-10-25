Haberler

Beşiktaş'ta İnşaatta İstinat Duvarı Yıkıldı

Güncelleme:
İstanbul Beşiktaş'ta etkili yağış sonrası inşaatı süren bir binanın istinat duvarı yıkıldı. Yol kenarındaki merdivende meydana gelen toprak kayması sonucu çökme yaşandı. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, etkili yağışın ardından inşaatı süren binanın istinat duvarı yıkıldı.

Fulya Mahallesi Ayazma Deresi Caddesi'nde gece saatlerinde etkili olan sağanak sonrası, yol kenarındaki merdivende toprak kayması sonucu çökme meydana geldi.

Çökmenin ardından merdivenden kopan moloz parçaları, inşası süren binanın istinat duvarının yıkılmasına sebep oldu.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, inşaatta hasar meydana geldi.

İşçiler, çöken merdivenin girişini metal sac ile kapattı.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
