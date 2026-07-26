Beşiktaş'ta hırsızlık girişimi: 3 şüpheli tutuklandı

Beşiktaş'ta, hırsızlık amacıyla bir eve girmeye çalıştıkları belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 21 Temmuz'da Etiler Mahallesi'nde bir ikametin kapısını çalarak evde kimsenin olmadığını kontrol eden ve hırsızlık amacıyla içeri girmeye çalışan kadın şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce kimlik bilgileri belirlenen şüpheliler, M.Ç, N.F. ve M.Ç. Beşiktaş'ta yakalandı.

Şüphelilerin üst aramalarında kapı göbeklerini kırmaya ve kilitleri açmaya yaradığı değerlendirilen 2 tornavida, kurbağacık anahtar, 2 plastik kapı açma aparatı ve ince tel ele geçirildi.

Şüphelilerden 50 suç kaydı bulunan M.Ç. ile 63 suç kaydı olan M.Ç'nin çeşitli suçlardan arandığı anlaşılırken, N.F'nin de 92 suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA