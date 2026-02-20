Haberler

Beşiktaş'ta minibüs şoförü tartıştığı sürücünün aracının önünü kesti

Beşiktaş'ta hatalı sollama yaptığı iddia edilen minibüs şoförü, otomobil sürücüsüyle tartıştı. Olay sırasında sürücünün yanındaki kadın, eşini sakinleştirmeye çalıştı. Tartışma, araya giren bir kişi tarafından sona erdirildi.

BEŞİKTAŞ'ta hatalı sollama yaptığı iddia edilen minibüs şoförüyle otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Minibüsten inen şoför, sürücünün yanına giderek aracın kamuya ait olduğunu ve kendisinden şikayetçi olacağını söyledi. İki sürücü arasında yaşanan tartışma bir kişinin araya girmesiyle sona erdi. Aracında çocuğu da bulunan sürücünün yanındaki kadın ise "Yürü boşver Mehmet, Ramazan günü" diyerek eşini sakinleştirmeye çalıştı.

Olay, dün saat 20.15 sıralarında Konaklar Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 34 LRK 258 plakalı minibüs şoförü hatalı sollama yaptı. Bu duruma korna çalarak tepki gösteren sürücü, ardından yoluna devam etti. Birkaç kilometre sonra minibüs şoförü, sürücünün önünde durarak aracından indi. Sürücünün yanına giden şoför, minibüsün kamuya ait olduğunu ve kendisinden şikayetçi olacağını söyledi.

'YÜRÜ BOŞVER RAMAZAN GÜNÜ'

Sürücünün de karşılık vermesi üzerine şoför ile minibüs şoförü arasında tartışma çıktı. Minibüs şoförü araya giren bir başka kişi tarafından uzaklaştırıldı. Olay sırasında aracında çocuğu da olan sürücünün yanındaki kadın 'Yürü boşver Mehmet Ramazan günü' diyerek eşini sakinleştirmeye çalıştı. Yaşananlar hem araç hem de cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
