Haberler

Beşiktaş'ta yerden Galatasaray bayrağını alan kadına saldıran şüpheliye gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'ta, Galatasaray bayrağını yerden alan kadına saldıran şüpheli, emniyet güçleri tarafından yakalandı. Olay sonrası 'kasten yaralamaya teşebbüs' ve 'hakaret' suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen şüpheli, spor müsabakalarını seyirden men edildi.

Beşiktaş'ta, Galatasaray bayrağını yerden alan kadına saldırdığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli, spor müsabakalarını seyirden men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ve Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan "Beşiktaş taraftarı yerden Galatasaray bayrağını alan kadına şişe fırlattı" başlıklı görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada, Galatasaray bayrağını aracından inerek yerden alan sürücü T.A'ya saldırdığı belirlenen A.O. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.O, "kasten yaralamaya teşebbüs" ve "hakaret" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

A.O. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Şüpheli A.O. hakkında spor müsabakalarını seyirden men tedbiri uygulandı.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür
Burcu Köksal, AK Parti'ye geçeceği tarihi açıkladı

AK Parti'ye geçeceği tarih belli oldu! Bizzat kendisi açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump: Hürmüz'de Özgürlük Projesi'ni yeniden başlatmayı düşünüyorum

Trump sinyali verdi! Operasyon yeniden başlıyor
Hantavirüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu

Virüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu
Edson Alvarez'in yeni takımı belli oldu

Büyük sürpriz! Daha Fenerbahçe'den ayrılmadan yeni takımı duyuruldu
Van’da hayvan pazarında yaşanan dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Hayvan pazarında yaşanan dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Trump: Hürmüz'de Özgürlük Projesi'ni yeniden başlatmayı düşünüyorum

Trump sinyali verdi! Operasyon yeniden başlıyor
Van Dijk'tan Galatasaray için bir beğeni daha

Süper Lig devi için bir beğeni daha!
Survivor Sabriye ringde havlu attı ama rakibini öve öve bitiremedi

Ünlü isim ringde havlu attı ama rakibini öve öve bitiremedi