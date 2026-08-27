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Soner Yılmaz evinin bahçesinde silahlı saldırıya uğradı

Soner Yılmaz evinin bahçesinde silahlı saldırıya uğradı
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Beşiktaş Bebek'te eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın oğlu Soner Yılmaz, evinin bahçesinde arkadaşı olduğu öne sürülen bir kişinin tabancayla ateş açması sonucu iki bacağından yaralandı. Hastanede ameliyata alınan Yılmaz'ın tedavisi sürerken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Doğan Can CESUR / İSTANBUL – BEŞİKTAŞ'ta eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın oğlu Soner Yılmaz, evininin bahçesinde silahlı saldırıya uğradı. Arkadaşı olduğu öne sürülen saldırganın ateş açması sonucu iki bacağından yaralanan Yılmaz, kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. Yılmaz'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, 26 Ağustos Çarşamba saat 02.00 sıralarında Bebek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Soner Yılmaz'a arkadaşı olduğu öne sürülen kişi tarafından evinin bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle tabancayla ateş etti. Saldırıda Soner Yılmaz'ın iki bacağına 3 kurşun isabet etti. Yılmaz, saldırının ardından Bakırköy'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Gece saatlerinde ameliyata alınan Yılmaz'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Kimliği tespit edilen saldırganı yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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