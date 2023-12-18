Denizden 3 ay sonra cesedi çıkarılan adamın, kız arkadaşını kurtarmak için suya atladığı ortaya çıktı

İstanbul Beşiktaş Arnavutköy İskelesi sahil kesiminde denizde ceset bulundu. Cesedin İran uyruklu Jaber Sabokbar'a ait olduğu ve yaklaşık 3 ay önce kız arkadaşını kurtarmak için denize atladığı öğrenildi. Sabokbar'ın kız arkadaşının ise çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldığı ortaya çıktı.

İstanbul Beşiktaş'ta denizden cesedi çıkarılan İran uyruklu Jaber Sabokbar'ın, yaklaşık 3 ay önce kız arkadaşını kurtarmak için denize atlayıp kaybolduğu öğrenildi.

Dün akşam saatlerinde, Arnavutköy İskelesi sahil kesiminde, suda hareketsiz halde bir kişiyi gören balıkçıklar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Polis iskelede güvenlik önlemi alırken, Sahil Güvenlik ekipleri de sudaki cesedi çıkardı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Savcı nezaretinde, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cesedin İran uyruklu Jaber Sabokbar'a ait olduğu belirlendi. Sudan çıkarılan ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KIZ ARKADAŞINI KURTARMAK İÇİN SUYA ATLAMIŞ

Öte yandan Sabokbar'ın 26 Eylül'de Bebek sahilinde denize düşen kız arkadaşı Sogand T.G'yi kurtarmak için denize atladığı ve gözden kaybolduğu öğrenildi. Sabokbar'ın kız arkadaşının ise çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldığı belirtildi.