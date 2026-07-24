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Beşiktaş, Midtjylland'ı 1-0 Devirdi

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Midtjylland'ı 1-0 yenerek rövanş öncesi avantaj kazandı. Orkun Kökçü'nün golüyle galip gelen siyah-beyazlılar, turu geçmek için Danimarka'daki maçı bekliyor.

(İSTANBUL) - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı sahasında 1-0 yenerek rövanş öncesinde avantaj elde etti.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Midtjylland'ı Tüpraş Stadı'nda konuk etti.

Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü, karşılaşmanın 26'ncı dakikasında Vaclav Cerny'nin pasında Orkun Kökçü kaydetti.

Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Beşiktaş, Danimarka'da oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde avantaj sağladı. Tur atlayan takım, rövanş karşılaşmasının ardından belli olacak.

Kaynak: ANKA
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