Beşiktaş Belediye Meclisi'nde Başkan Vekili Seçimi Yapıldı

Beşiktaş Belediye Meclisinde, Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan oylamada, Meclis Üyesi Ömer Rasim Şişman başkan vekili seçildi.

Beşiktaş Belediye Meclisi toplantısı, Meclis Birinci Başkan Vekili Özge Önsen Belen başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda yapıldı.

Belen, "Belediye Başkanımız Sayın Rıza Akpolat, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nedeniyle geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığından, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri doğrultusunda, bugün belediye başkan vekilimizi seçmek üzere toplanmış bulunuyoruz." dedi.

Toplantıda, başkan vekili seçimi için Meclis Üyesi Ömer Rasim Şişman'ın aday gösterilmesinin ardından gizli oylamaya geçildi.

Yapılan oylamada 3 boş oya karşılık, 26 oy alan Ömer Rasim Şişman, belediye başkan vekili seçildi.

Şişman, yaptığı açıklamada, bu görevin geçici olduğunu söyledi.

Akpolat'ın makam odasını kapalı tutacağını ama belediyenin kapılarının halka ve komşularına sonuna kadar açık olduğunu belirten Şişman, "Bu kenti hep birlikte ve ortak akılla yöneteceğiz." ifadesini kullandı.