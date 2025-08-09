Beşiktaş Belediye Başkanı ve Şoförleri Suç Örgütü Nedeniyle Tutuklandı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 8 Ağustos'ta gözaltına alınan ardından adliyeye sevk edilen, aralarında görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Polat'ın yakınlarının şoförlüğünü yapan 6 kişi, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İstanbul'da, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 8 Ağustos'ta gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından 9 Ağustos'ta adliyeye sevk edilen; aralarında görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın şoförleri Mehmet Ataş, Mert Çolak ve Uğur Uçak, Rıza Akpolat'ın eski eşi Derya Özhan'ın şoförü Kaan Şengül, Rıza Akpolat'ın kardeşinin şoförü Harun Tuzcu ve Rıza Akpolat'ın eşi Yeşim Akpolat'ın şoförü Ekin Kaya, 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.