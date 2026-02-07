Haberler

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesine park yapılacak

Güncelleme:
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Beşikdüzü ilçesine üç yeni park yapma kararı aldı. Başkan Ahmet Metin Genç ve Beşikdüzü Belediye Başkanı Cahit Erdem arasında imzalanan protokol ile ilçede sosyal alanların artırılması hedefleniyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesince Beşikdüzü ilçesinde üç park yapılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Ahmet Metin Genç ve Beşikdüzü Belediye Başkanı Cahit Erdem arasında "Muhtelif Mahallerde Park-Spor Sahası Yapımı ve Park Yenilemeye Yönelik İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Projenin ilçeye hayırlı olmasını dileyen Genç, göreve geldiği günden beri sadece Ortahisar'da değil, şehrin bütün ilçelerinde halkın yaşam standardını yükseltmeyi önemli bir hedef olarak belirlediklerini ifade etti.

Genç, bu hedef doğrultusunda büyük bir gayret verdiklerini belirterek, "Şimdi de güzel Beşikdüzü'müz için protokol imzaladık. İlçemizde üç tane yeni park yapacağız. Beşikdüzü Belediyemiz ile bu manada güzel bir işbirliği oluşturduk. İlçemize hayırlı olsun inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

Erdem ise Beşikdüzü için güzel bir protokole imza attıklarına işaret ederek, "Belediyemize ait arsalar üzerine Büyükşehir Belediyemiz üç yeni park yapacak. İlçemizdeki sosyal alanları çoğaltmak ve her yaştan vatandaşımızın bu yöndeki ihtiyacını karşılamak için çalışmalarımız sürecek. Destekleri nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç ve çalışma arkadaşlarına Beşikdüzü halkı adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
