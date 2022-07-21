Besiciler Buzağı Desteğinde 450 Gün Koşuluna Tepkili: "Hayvanlar Düzenli Beslenemedikleri İçin Bu Sürede Gebe Kalamıyor, Destek Alamıyoruz"

DİLAN KUTLU

Besicilere verilen buzağı desteğinde doğum aralıklarının 450 gün olması koşulu, üreticiyi sıkıntıya soktu. Çanakkaleli üretici Halil Kaya, "Hayvanlarda, 450 günde gebe kalma gibi bir durum olmuyor. Düzenli beslenemedikleri ve gerekli yem ihtiyaçları karşılanmadığı için bu imkansız. Benim ilçemde şu anda 11 bin tane buzağı olmasına rağmen 5 bin 300 tanesi destekleme alamıyor. Köylü amcamın aldığı 3 kalem destekleme var. Bunu da bu şekilde ellerinden aldığımız zaman, vatandaşımıza doğrudan destekleme ulaşamayacaktır" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2021 yılı ikinci dönem "buzağı desteği" askı listesini duyurdu. Hayvancılık destekleri kapsamında ineklerde iki buzağılama arasındaki sürenin 1 Ocak 2022'den itibaren 450 günden 510 güne çıkarıldığı duyurulmuştu. Ancak 2022 yılı öncesinde 450 gün koşulu olduğu için üreticiler, destekten yararlanamadıklarından yakındı.

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı Tevfik Keskin, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 450 gün şartının değiştirilmesi için kendilerine verilen sözün yerine getirilmediğini, yapılan yeni görüşmelerde bu şartın kaldırılacağının söylendiğini aktardı.

"KÖYLÜ AMCAMIN ALDIĞI ÜÇ KALEM DESTEKLEME"

Çanakkale Biga'da besicilik yapan Halil Kaya "2021 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan üreme parametresi uygulamasıyla" çiftçilerin buzağı desteği alma imkanının azaldığını belirterek, yaşadıkları sıkıntıyı ANKA Haber Ajansı'na şöyle anlattı:

"Bu şekilde olduğu zaman hiçbir vatandaşımızın buzağılardan destek alma imkanı azalıyor. Çünkü 450 günde gebe kalma gibi bir durum olmuyor hayvanlarda. Düzenli beslenemedikleri ve gerekli yem ihtiyaçları karşılanmadığı için bu imkansız. Benim kendi ilçemde şu anda 11 bin tane buzağı olmasına rağmen şu anda 5 bin 300 tanesi destekleme alamıyor. Bunun için Tarım Bakanlığı'ndan talebimiz bir an önce bu yanlıştan dönülüp vatandaşımıza gerekli yardımın yapılması lazım. Çünkü zaten köylü amcamın aldığı 3 kalem destekleme var. Bunlardan da bir tanesi buzağı desteklemesi. Bunu da bu şekilde ellerinden aldığımız zaman, vatandaşımıza doğrudan destekleme ulaşamayacaktır."

ANKA / Güncel