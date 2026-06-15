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Lübnan Meclisi Başkanı, İran-ABD mutabakatındaki ateşkes maddesinin Lübnan'ın egemenliğini koruduğunu söyledi

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Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, İran ile ABD arasında varılan mutabakattaki İsrail saldırılarının durdurulmasını öngören maddenin Lübnan'ın egemenliğini koruduğunu ve ulusal karar alma bağımsızlığıyla çelişmediğini açıkladı.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, İran ile ABD arasında varılan mutabakattaki İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulmasını öngören bağlayıcı maddenin, ülkenin egemenliğini tüm topraklarında koruduğunu ve ulusal karar alma bağımsızlığıyla çelişmediğini belirtti.

Meclis Başkanı Berri, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakata ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Berri, mutabakatın sağlanmasında rol oynayan Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Mısır'a teşekkür ederek, mutabakatın içerdiği maddelerle bölgede ve Lübnan'da güvenlik ve istikrarın temellerini güçlendireceğini ifade etti.

İran ve ABD yönetimlerine de teşekkür eden Berri, iki tarafın mutabakata İsrail'in Lübnan'ın tamamına yönelik saldırılarının durdurulmasını öngören temel ve bağlayıcı bir maddeyi dahil etme konusundaki ısrarını takdir etti.

Berri, söz konusu maddenin Lübnan'ın tüm toprakları üzerindeki egemenliğini koruduğunu, ülkenin ulusal ve egemen karar alma özgürlüğüyle çelişmediğini ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran'ın mutabakata varıldığını duyurarak, "Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini ilan etti." ifadesini kullanmıştı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ile mutabakata varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
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