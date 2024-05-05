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Berlin'de yaklaşık 2 bin kişiden Filistin'e destek yürüyüşü

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Almanya'nın başkenti Berlin'de yaklaşık 2 bin kişi, Filistin'ne destek ve İsrail saldırılarını kınamak için yürüyüş düzenledi. Filistin destekçileri, Almanya'nın soykırıma ortak olmaması ve İsrail'e silah satışını derhal durdurması çağrısı yaptı.

- Berlin'de yaklaşık 2 bin kişiden Filistin'e destek yürüyüşü

BERLİN - Almanya'nın başkenti Berlin'de yaklaşık 2 bin kişi, Filistin'ne destek ve İsrail saldırılarını kınamak için yürüyüş düzenledi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin ile dayanışma eylemleri hız kesmeden devam diyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırlarının başladığı günden bu yana her haftasonu Berlin'de düzenlenen gösteriler bugün de gerçekleştirildi. Wilmersdorfstrasse Caddesi'nde toplanan yaklaşık 2 bin Filistin destekçisi, kısa bir konuşma ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yürüyüşe geçti. Wittembergplatz Meydanı'na yürüyen göstericiler, "Gazze'deki soykırımı durdurun", "Almanya hala hiçbir şey öğrenememiş", "Arap liderlerin Gazze'de maskesi düştü" yazılı pankartlar taşıyarak, "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor", "Soykırımı durdurun", "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

İsrail'e destek veren veya saldırganlığına göz yuman siyasi liderler ve bazı devlet başkanlarına da tepki gösteren göstericiler, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, ABD Başkanı Joe Biden ve bazı Körfez ülkelerinin liderlerinin maketlerini taşırken, maketlerin üstündeki kanlı beyaz gömlekler dikkat çekti. Filistin destekçileri, Almanya'nın soykırıma ortak olmaması ve İsrail'e silah satışını derhal durdurması çağrısı yaptı.

Türk bayraklı katılımcıların da olduğu yürüyüşte dev Filistin bayrağı da açılırken, zaman zaman polis ile göstericiler arasında gerginlikler yaşandı. Bazı göstericiler gözaltına alındı. Polis, gözaltına alınan kişilerin hakaret içerikli sözler söylediklerini ve yasak slogan içeren pankart taşıdıklarını bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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