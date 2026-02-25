Haberler

Berlin'de Uluslararası Demokratlar Birliği evsizlere çorba dağıttı

Güncelleme:
Almanya'nın başkenti Berlin'de, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) üyeleri evsizlere sıcak çorba ikram etti.

UID Berlin ramazan vesilesiyle Kreuzberg semtindeki Kottbusser Tor metro istasyonunun bulunduğu bölgede evsizlere sıcak çorba dağıtıldı.

Bölgedeki çeşitli yerlere uğrayan UID Berlin Gençlik Teşkilatı üyeleri, gördükleri evsizlere çorba ve ekmeğin yanı sıra meyve de ikram etti.

UID Berlin Gençlik Teşkilatı yönetiminden Muhammed Ayar, AA muhabirine, UID gençlik ve kadın kolları olarak ramazanda evsizlere ve yardıma ihtiyaç duyanlara destek olmak istediklerini söyledi.

Ayar, UID Kadın Kollarının çorbaları hazırladığını, gençlerin de çorbayı, ekmeği ve meyveleri evsizlere dağıttıklarını anlattı.

Herkesin bereketli sofraları olmadığını belirten Ayar, "Biz de bizim gibi bereketli sofraları olmayan insanlara yardım amacıyla bu ramazanda sahura yakın yemek dağıtımı yapmak istedik." dedi.

Ayar, bölgede ihtiyaç sahipleri arasında Müslümanların da bulunduğunu ifade etti.

Ramazanda evsizlere çorba dağıtımının devam edeceğini vurgulayan Ayar, pazartesi ve perşembe günleri dağıtım yapacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Erbil Başay
