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Berlin'de Filistin yürüyüşünde gözaltılar

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Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan Filistin'e destek gösterisine katılanlara müdahale eden polis, en az 2 kişiyi gözaltına aldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan Filistin'e destek gösterisine katılanlara müdahale eden polis, en az 2 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek üzere çok sayıda Filistin destekçisi Ernst Reuter Meydanı'nda toplandı.

Daha sonra şehir merkezine doğru yürüyüşe geçen göstericiler, Filistin bayrakları ve "Soykırım ile ittifak olmaz", "Adaletsizlik asla barışla eş değer değildir", "Soykırımı durdurun", "Gazze, dünyanın en büyük yetimhanesi ve en büyük çocuk mezarlığıdır", "Kimse bugün hiçbir şey bilmiyordum diyemez" yazılı dövizler taşıdı.

Göstericiler, "Siyonistler faşisttir, çocukları ve kadınları öldürüyor", "Çocuklar ölüyor, Almanya arkasında", "Çocuk katili İsrail" ve "İsrail çocukları yakıyor, Almanya seyrediyor" sloganları attı.

Protestocular Uhland Caddesi metro istasyonunun yakınına ulaştığında polis sert müdahalede bulundu ve en az 2 kişiyi gözaltına aldı.

Yaşanan gerginliğe rağmen yürüyüşe devam edildi ve gösteri Wittenberg Meydanı'nda sona erdi.

Kaynak: AA
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