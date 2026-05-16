Nekbe'nin 78. yılında Almanya'da Filistin ile dayanışma yürüyüşü yapıldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulmasının (Nekbe) 78. yılı dolayısıyla düzenlenen Filistin ile dayanışma yürüyüşünde polis, göstericilere karşı biber gazı kullandı ve çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Kreuzberg ilçesindeki Oranien Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, daha sonra Neukölln ilçesindeki Südstern metro istasyonuna doğru yürüdü.

İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımı ve Filistin topraklarını işgal etmesini protesto eden göstericiler, Filistin bayrakları ile üzerinde "Nekbe 78", "Gazze, dünyanın en büyük yetimhanesi ve çocuk mezarlığı", "Bir Nazi'yi güncellersen, bir Siyonist elde edersin", "Soykırımı durdurun", "İsrail'i silahlandırmayı durdurun", "Gazetecileri öldürmek savaş suçudur" ve "İşgal terörünü durdurun" dövizlerinin yanı sıra geri dönüş hakkını simgeleyen anahtarlar taşıdı.

Göstericiler, "İsrail çocukları öldürüyor, Almanya arkasında duruyor", "Siyonist İsrail", "Filistin'e özgürlük" ve "Tek çözüm var intifada direniş" şeklinde sloganlar attı.

Geniş güvenlik önlemleri alan polis, Prinzenstrasse metro istasyonu yakınında yürüyüşü durdurdu ve gösteriye sert müdahalede bulundu.

Çıkan arbedede polis, göstericilere biber gazı kullandı, çok sayıda gösterici ise biber gazından etkilendi.

Polis, yürüyüşte çok sayıda eylemciyi gözaltına aldı. Arbedenin ardından polisin devam etmesine izin verdiği yürüyüş, Südstern metro istasyonunda son buldu.

İsrail yanlısı bir grup ise Filistin destekçilerinin gösteri yaptığı güzergah üzerinde İsrail bayrakları açarak, eylemi provoke etmeye çalıştı.