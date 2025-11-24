Berlin'de Maide-i Kur'an Programı Düzenlendi

Almanya'nın başkenti Berlin'de İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (IGMG) tarafından "Maide-i Kur'an Programı" düzenlendi.

Tiergarten semtindeki bir otelde düzenlenen programa Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şanlı burada yaptığı konuşmada Türkiye'den Almanya'ya göç eden ilk neslin geride bıraktığı en kıymetli mirasın ahlaki tutarlılık, aileyi koruma bilinci, çalışkanlık ve dürüstlük olduğunu belirterek, "Burada düzenlenen bu program bugün bu mirasın aynı canlılıkla devam ettiğinin göstergesidir." dedi.

Çocuklara ve gençlere kültürel hafızayı aktarmayı bir sorumluluk olarak gördüklerini aktaran Şanlı, bu tür programların hem manevi bir buluşma hem de kültürel sürekliliği güçlendiren önemli birer platform olduğunu söyledi.

Şanlı bu organizasyonu yıllar sonra yeniden hayata geçiren IGMG Berlin'e ve emeği geçenlere teşekkür etti.

IGMG Berlin Bölge Başkanı Hasan İstanbul, Maide-i Kur'an Programı'nı 9 yıl aradan sonra düzenlediklerini belirterek, "Maide-i Kur'an yalnızca bir program değil, bir ruh hali, bir diriliş, bir davettir. Biz burada, Kur'an'ın manevi sofrasında toplanarak kalbimize bereket, gönlümüze sükunet, hayatımıza yön arıyoruz." diye konuştu.

Bu sofranın yalnızca bir tilavetin değil, kardeşliğin, tevhit bilincinin ve ümmet olma şuurunun sofrası olduğunu dile getiren İstanbul, "Biz buradayız, diri ve dik duruyoruz. İnancımızla, kimliğimizle, Kur'an'a bağlılığımızla buradayız." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından programa katılan hafızlar Mısır'dan Ahmet Yunus, Türkiye'den Mustafa Özcan Güneşdoğdu ve Mustafa Alphayta ile Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Dünya Birincisi Abdurrahman Sadien Kur'an-ı Kerim okudu. Ayrıca programda ilahiyatçı yazar Ahmet Bulut da konuşma yaptı.