Berlin'de kiraz çiçeği mevsimi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Berlin'de kiraz çiçeği mevsimi

AA - Ömer Sercan Karkuş - Güncel
 - Güncelleme:

Kiraz Çiçeği ağaçları drone görüntüsü Kiraz Çiçeği ağaçları genel ve detay görüntüler Ziyaretçilerin ilgisi Almanya'nın başkenti Berlin'de baharın gelmesiyle çiçek açan Sakura (Kiraz Çiçeği) ağaçları güzel görüntüler oluşturdu.

Kiraz Çiçeği ağaçları drone görüntüsü

Kiraz Çiçeği ağaçları genel ve detay görüntüler

Ziyaretçilerin ilgisi

Almanya'nın başkenti Berlin'de baharın gelmesiyle çiçek açan Sakura (Kiraz Çiçeği) ağaçları güzel görüntüler oluşturdu. Kiraz Çiçeği Sokağı'nda yürüyüş yapan vatandaşlar, pembe renkli çiçeklerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

AA / Ömer Sercan Karkuş - Güncel

Almanya, Berlin, Sakura, Drone, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title