Berlin'de kiraz çiçeği mevsimi
AA - Ömer Sercan Karkuş - Güncel
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Kiraz Çiçeği ağaçları drone görüntüsü Kiraz Çiçeği ağaçları genel ve detay görüntüler Ziyaretçilerin ilgisi Almanya'nın başkenti Berlin'de baharın gelmesiyle çiçek açan Sakura (Kiraz Çiçeği) ağaçları güzel görüntüler oluşturdu.
Kiraz Çiçeği ağaçları drone görüntüsü
Kiraz Çiçeği ağaçları genel ve detay görüntüler
Ziyaretçilerin ilgisi
Almanya'nın başkenti Berlin'de baharın gelmesiyle çiçek açan Sakura (Kiraz Çiçeği) ağaçları güzel görüntüler oluşturdu. Kiraz Çiçeği Sokağı'nda yürüyüş yapan vatandaşlar, pembe renkli çiçeklerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
AA / Ömer Sercan Karkuş - Güncel