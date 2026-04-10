Haberler

Berlin'de, İsrail'e silah sağladığı gerekçesiyle Rheinmetall şirketi protesto edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'e silah sağladığı gerekçesiyle Rheinmetall şirketi protesto edildi.

"Soykırıma Karşı Barışçıl Mücadele (Peacefully Against Genocide)" grubu üyesi aktivistler Berlin'in Wedding semtindeki Rheinmetall tesisinin girişinde oturma eylemi yaptı.

Burada ellerini yere yapıştıran aktivistler "Filistin'e özgürlük", "Alman silahları, Alman parası, dünyanın her yerinde katlediyor", "Soykırımı durdurun" ve "İsrail bombalıyor, Almanya finanse ediyor" sloganları attı.

Daha sonra olay yerine gelen polis, aktivistlerin ellerini özel çözücülerle söktü ve eylemcileri gözaltına aldı.

Grubun yaptığı yazılı açıklamada, Rheinmetall'in İsrail'e sağladığı silahlarla Filistin'deki soykırımı ve Lübnan ile İran'a yapılan saldırıları mümkün kıldığı belirtilerek, Wedding semtindeki bu fabrikada da büyük kalibreli silah için mühimmat üretimine başlanacağı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen grup üyelerinden Hannes Sommerkamp, İsrail'in Gazze'de, Batı Şeria'da ve tüm Filistin'de insanları öldürmeye devam ettiğini vurgulayarak, "İsrail Lübnan'a, İran'a saldırıyor, her gün insanları öldürüyor." ifadesini kullandı.

İnsanların öldürüldüğü silahların Berlin'de de üretileceğini öne süren Sommerkamp, "Rheinmetall, İsrail ordusuna silah sağlayarak devam eden soykırıma imkan veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sommerkamp, Filistin'de, Lübnan'da, İran'da insanların öldürüldüğü silahların Berlin'de üretilmesini istemediklerini kaydetti.

Lena adlı aktivist Alman hükümetinin silah üretimi ve İsrail'e silah sağlanmasını onayladığını belirtti.

İsrail'in Filistin, Lübnan ve İran'da saldırılarını sürdüğünü aktaran Lena, "Alman hükümeti ve Rheinmetall böylece Filistin'deki soykırıma ve İsrail'in işlediği tüm suçlara ortak oluyorlar." görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA / Erbil Başay
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat

İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hasan Can Kaya’dan nişanlısına 100 bin dolarlık jest iddiası

Aşkı için servet harcadı! Fiyatı duyan şaştı
Guardiola’nın kızının elindeki telefon olay oldu

Guardiola’nın kızının elindeki telefon olay oldu
Şehirde bayram havası var! Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor

Dün gece uyumadılar! Haberi alan sokağa koştu
Altında fırtına öncesi sessizlik! Gözler açıklanacak veriye çevrildi

Altında fırtına öncesi sessizlik! Gözler açıklanacak veride
Hasan Can Kaya’dan nişanlısına 100 bin dolarlık jest iddiası

Aşkı için servet harcadı! Fiyatı duyan şaştı
Inter ve Galatasaray arasında Hakan Çalhanoğlu savaşı başladı

Devlerin Hakan Çalhanoğlu savaşı başladı

Onu daha önce böyle görmediniz! Lucescu'ya veda eden Sumudica hüngür hüngür ağladı

Lucescu'nun cenaze töreninde hüngür hüngür ağladı