Haberler

Berlin'de, İran'ın devrik Şah'ının oğlu Pehlevi'ye kırmızı sıvı atıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İran'ın devrik Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi'ye kırmızı sıvı atıldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İran'ın devrik Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi'ye kırmızı sıvı atıldı.

Pehlevi, başkent Berlin'de Federal Basın Evi'nde basın toplantısı düzenledi.

Binanın önündeki bir kişi, toplantının ardından korumalarıyla aracına giden Pehlevi'nin üzerine kırmızı sıvı attı.

Sıvı, Pehlevi'nin sırtına ve ensesine geldi.

Şüpheli, olay yerinde yere yatırılarak gözaltına alındı.

İran'ın devrik liderinin oğlu Pehlevi, daha sonra aracına binerek bölgeden ayrıldı.

Kaynak: AA / Erbil Başay
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

