Berlin'de bir grup, İran Büyükelçiliğindeki bayrağı indirdi

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir grubun, İran Büyükelçiliğindeki bayrağı indirdiği bildirildi.

Berlin polisinden yapılan açıklamada, dün gece 6 kişilik bir grubun, İran'ın Berlin Büyükelçiliği önüne geldiği belirtildi.

Grubun arasında bulunan 28 ve 33 yaşındaki kişilerin duvarı aşarak Elçilik alanına girdiği aktarılan açıklamada, bir güvenlik görevlisinin, Elçilik alanındaki İran bayrağını indiren söz konusu kişilere biber gazı kullandığı ifade edildi.

Açıklamada, daha sonra olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alınan 6 kişinin de işlemlerin ardından serbest bırakıldığı kaydedildi.

Olaya ilişkin soruşturma yürütüldüğü bildirilen açıklamada, şüphelilerin "mala zarar vermek, yabancı bir devletin bayrak ve sembollerine saygısızlık yapmaktan" suçlandığı bilgisi paylaşıldı.