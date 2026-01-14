Haberler

Berlin'de bir grup, İran Büyükelçiliğindeki bayrağı indirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'nın Berlin kentinde bir grup, İran Büyükelçiliği önünde bayrağı indirdi. Olay sırasında güvenlik görevlisi biber gazı kullanırken, grup polis tarafından gözaltına alındı ancak daha sonra serbest bırakıldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir grubun, İran Büyükelçiliğindeki bayrağı indirdiği bildirildi.

Berlin polisinden yapılan açıklamada, dün gece 6 kişilik bir grubun, İran'ın Berlin Büyükelçiliği önüne geldiği belirtildi.

Grubun arasında bulunan 28 ve 33 yaşındaki kişilerin duvarı aşarak Elçilik alanına girdiği aktarılan açıklamada, bir güvenlik görevlisinin, Elçilik alanındaki İran bayrağını indiren söz konusu kişilere biber gazı kullandığı ifade edildi.

Açıklamada, daha sonra olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alınan 6 kişinin de işlemlerin ardından serbest bırakıldığı kaydedildi.

Olaya ilişkin soruşturma yürütüldüğü bildirilen açıklamada, şüphelilerin "mala zarar vermek, yabancı bir devletin bayrak ve sembollerine saygısızlık yapmaktan" suçlandığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
Lindsay Graham'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın

Trump'ın gözdesinden Türkiye'ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tammy Abraham'dan Aston Villa kararı

Abraham'dan herkesi şaşkına döndürecek karar
Karaciğer nakli için hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'a meslektaş desteği

Hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'ı yalnız bırakmadılar
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu

İfadesi ortaya çıktı! İşte Kaynarca'yı küplere bindiren fuhuş sorusu
Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası'nda final bileti savaşı

Alarmları kurun! Bu akşam rakip olacaklar
Tammy Abraham'dan Aston Villa kararı

Abraham'dan herkesi şaşkına döndürecek karar
İbo yayında yapmadığını bırakmamıştı! Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü

Yolda kalan kadın için yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü